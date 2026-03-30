Ο Γιώργος Κανελλόπουλος επέστρεψε στις προπονήσεις του ΟΦΗ και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει Βόλου.

Σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία του ΟΦΗ για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για την πρώτη αγωνιστική των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League. Από την προπόνηση προέκυψε μια ευχάριστη εξέλιξη, καθώς ο Γιώργος Κανελλόπουλος ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις του στο δικέφαλο, προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάεθση του Χρήστου Κόντη.

Από την πλευρά του. ο Θανάσης Ανδρούτσος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, ενώ οι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Χουάν Νέιρα ακολούθησαν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Από την προπόνηση απουσίαζαν οι διεθνείς Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Κωστούλας, οι οποίοι συμμετέχουν στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων, η οποία θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (31/3) τη Γερμανία στη Λεωφόρο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (1/4) στις 11:00, καθώς την Τρίτη (31/3) οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ θα έχουν ρεπό.