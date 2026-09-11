Χατζηγιοβάνης: «Παράδειγμα για τις άλλες ελληνικές ομάδες ο ΟΦΗ, θέλω να πάρω τρόπαια»

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ΟΦΗ και διατράνωσε την επιθυμία του να πάρει τίτλο με την ομάδα.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ανακοινώθηκε από τον ΟΦΗ το πρωί της Παρασκευής (11/09) και ύστερα παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής της ομάδας στο επίσημο κανάλι της στο Youtube.

Ο Έλληνας εξτρέμ ανέφερε πως οι Κρητικοί αποτελούν παράδειγμα για τις άλλες ελληνικές ομάδες με την εικόνα που δείχνουν και τόνισε πως θέλει να γίνει μέλος της οικογένειας του «ομίλου» και να κερδίσει τρόπαια μαζί της, όπως συνέβη πέρυσι.