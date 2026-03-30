Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα playoffs 5-8 της Super League.

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs 5-8 της Super League, με τη δράση στο «μίνι» πρωτάθλημα να ξεκινά ξανά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

Κρίσιμο ματς στην πρεμιέρα ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη, που διεκδικούν μια θέση στο Conference League της ερχόμενης σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης

17:00: Βόλος – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/04/26

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30: Άρης – Βόλος

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος