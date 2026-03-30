Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs 5-8
Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs 5-8 της Super League, με τη δράση στο «μίνι» πρωτάθλημα να ξεκινά ξανά την Κυριακή, 5 Απριλίου.
Κρίσιμο ματς στην πρεμιέρα ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη, που διεκδικούν μια θέση στο Conference League της ερχόμενης σεζόν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8
- Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
17:00: Βόλος – ΟΦΗ
- Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος
- Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
- Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
- Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
- Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος
