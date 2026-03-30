Η Κηφισιά βγάζει σε δημοπρασία μια σειρά από φορεμένες limited special edition φανέλες, με πρώτη του αρχηγού Αλμπέρτο Μποτία.

Η Κηφισιά «λάνσαρε» τον περασμένο Δεκέμβριο εντυπωσιακές special edition εμφανίσεις με γνώμονα τις ιστορικές καταβολές της πόλης και το σήμα - κατετεθέν της, που είναι οι άμαξες και πλέον αυτό το κομμάτι ιστορίας του συλλόγου είναι διαθέσιμο για αγορά.

Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο φόρεσαν τις εμφανίσεις στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το κλαμπ των Βορείων Προαστίων βγάζει σε δημοπρασία μια σειρά από match worn limited επετειακές εμφανίσεις.

Η αρχή έγινε με τον μεγάλο αρχηγό της ομάδας, τον Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος είχε φορέσει αυτή τη φανέλα στον αγώνα με το Τριφύλλι. Κάθε εβδομάδα θα μπαίνει σε δημοπρασία διαφορετική φανέλα, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

H ανάρτηση της Κηφισιάς

«Ένα κομμάτι ιστορίας της Κηφισιάς… μπορεί να γίνει τώρα δικό σου!

Για τους πιο φανατικούς, για αληθινούς συλλέκτες, η ΠΑΕ Κηφισιά βγάζει σε δημοπρασία μια σειρά με limited matchworn φανέλες με το ιδιαίτερο design που φέρει την άμαξα, το σύμβολο της Κηφισιάς.

Κάθε εβδομάδα, άλλη φανέλα.

Κάνε την προσφορά σου εδώ: https://kifisiastore.gr/products/επετειακή-εμφάνιση-2025-26-αντίγραφο-1 για την 1η συλλεκτική υπογεγραμμένη φανέλα του Αλμπέρτο Μποτία που φορέθηκε μια και μόνο φορά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στις 03/12/2025 για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ένα ποδοσφαιρικό κειμήλιο της Κηφισιάς με την υπογραφή του εμβληματικού ποδοσφαιριστή της!

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα».