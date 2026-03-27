Ο ιδιοκτητης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, έβαλε στο επίκεντρο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το σοβαρό θέμα για το «σπίτι» του κλαμπ, το οποίο εκπροσωπεί την πόλη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η Κηφισιά έχει καταφέρει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα τα τελευταία χρόνια παρουσίας της στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει δύο πρωταθλήματα σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2, δυο συμμετοχές στη Super League οι οποίες πιθανότατα θα... τριτώσουν, καθώς μπαίνουν στα Play Out με προβάδισμα 10 βαθμών, όμως υπάρχει ένα «ανοιχτό» και ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Το γηπεδικό.

Το «σπίτι» του συλλόγου δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Λίγκας και έχει αναγκάσει την Κηφισιά να πάει σε γήπεδα άλλων Δήμων, όπως η Καισαριανή και η Νίκαια, όμως το κλαμπ ψάχει μια μόνιμη λύση. Από το 2023 είχατε διαβάσει στο Gazzetta πως το βασικό πλάνο του ιδιοκτητη του συλλόγου, Χρήστου Πρίτσα, είναι το να κάνει «Σουπερλιγκάτο» το γήπεδο της Νέας Ερυθραίας και αυτό το θέμα επανέφερε στο πρόσφατο Δ.Σ. ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

Είναι προφανές πως πρόκειται για υπαρκτό, σοβαρό και διαχρονικό θέμα για την πόλη, την ομάδα και τον τοπικό αθλητισμό. Είναι προφανές πως ένα κλαμπ με τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Κηφισιάς αυτά τα χρόνια χρειάζεται μια σταθερή, λειτουργική και μόνιμη έδρα, αντάξια της πορείας και των φιλοδοξιών της.

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία μπορεί να προχωρήσει, να αδειοδοτηθεί από τα αρμόδια όργανα και να αποδειχθεί βιώσιμη στον χρόνο. Το γήπεδο του Πανερυθραϊκού, το οποίοανακαινίστηκε το 2004 για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, με άδεια προπονητηρίου και είναι μια επιλογή που παρουσιάζει σύνθετα εμπόδια, παρά την πρόθεση του Χρήστου Πρίτσα για επένδυση, όπως έκανε ήδη αυτά τα χρόνια σε Καισαριανή και Νεάπολη, όπου επένδυσε περί των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις ανάγκες του γηπέδου.

Το βασικό ζήτημα που προκύπτει από την πλευρά του Δήμου αφορά τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Για το συγκεκριμένο σημείο έχει ανακύψει θέμα χαρακτηρισμού, έχουν κατατεθεί ενστάσεις από τον Δήμο και αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Επιπρόσθετα, όμορες εκτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα συνδέονταν λειτουργικά με το γήπεδο σε περίπτωση υλοποίησης του project της Κηφισιάς, έχουν ήδη ήδη χαρακτηριστεί ως δασικές και ενισχύουν τον προβληματισμό από πλευράς Δήμου, κάνοντας ακόμη πιο σύνθετη την προοπτική αξιοποίησης του χώρου για μια μεγάλη αθλητική εγκατάσταση.

Το δεύτερο ζήτημα που «μπλοκάρει» τη λύση και αναδείχθηκε κατά την εξέταση της υπόθεσης αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου. Με αυτά τα δεδομένα, στην παρούσα φάση, η επιλογή του γηπέδου του Πανερυθραϊκού δεν κρίνεται από πλευράς Δήμου ως λύση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί χωρίς επιφυλάξεις ένας άμεσος σχεδιασμός νέου γηπέδου, με προϋποθέσεις Super League.

Από τον Δήμο Κηφισιάς στέκονται και σε ακόμη μια παράμετρο. Στο γήπεδο του Πανερυθραϊκού αθλούνται οι ακαδημίες του τοπικού συλλόγου, με περίπου 400 παιδιά να χρησιμοποιούν τον χώρο σε σταθερή βάση. Η αλλαγή χρήσης ή αναδιάταξη του χώρου προκαλεί σκέψεις στις τάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του γηπέδου και για το πού θα «στεγαστούν» αυτά τα παιδιά.

Τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας, με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, αλλά και με τη συνολική ανθεκτικότητα οποιασδήποτε προσπάθειας απέναντι σε προσφυγές, ενστάσεις και πιθανές δικαστικές εμπλοκές. Συνεπώς, από πλευράς Δήμου η προσέγγιση είναι πως το πρόβλημα της έδρας που εκπροσωπεί επάξια την Κηφισιά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιλογές που δεν αφήνουν «παράθυρα» ή προκαλούν πρακτικά ζητήματα.

Με βάση αυτά, ο Δήμος Κηφισιάς εξετάζει επιλογές τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του Δήμου, προκειμένου να εντοπιστεί ο κατάλληλος χώρος που θα μπορεί να υποστηρίξει μια οριστική λύση. Φυσικά, από πλευράς κλαμπ ο Χρήστος Πρίτσας έχει ξεκαθαρίσει πως το γήπεδο που θα παίζει η ομάδα πρέπει να είναι εντός της πόλης που αντιπροσωπεύει.

Από πλευράς Δήμου τονίζουν πως η αναζήτηση αυτή δεν περιορίζεται σε μία μόνο εκδοχή, αλλά κινείται με γνώμονα το τι μπορεί να προχωρήσει, να αδειοδοτηθεί και να σταθεί στον χρόνο, με το ζήτημα της Κηφισιάς να είναι σοβαρό και παράλληλα σύνθετο. Η αναζήτη της Δημοτικής Αρχής αφορά για χώρο που θα προβλέπει θεσμική ασφάλεια, ώστε η τελική λύση να μην είναι απλώς μια προσωρινή διευθέτηση, αλλά σταθερή και με προοπτική

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η αναζήτηση αυτή θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια λύση που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ομάδας, η οποία στέκεται στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας όνειρα για... πιο ψηλά.