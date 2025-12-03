Η Κηφισιά παρουσίασε την εντυπωσιακή special edition εμφάνιση της, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Με μια... ξεχωριστή εμφάνιση θα αγωνιστεί η Κηφισιά στο ματς με τον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 19:30). To κλαμπ των Βορείων Προαστίων παρουσίασε μια special φανέλα, με έντονη επίδραση από την ιστορία της πόλης.

Οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς θα φορέσουν για πρώτη φορά τη Special Edition Jersey της φετινής σεζόν. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά που έγινε με γνώμονα τις ιστορικές καταβολές της πόλης και το σήμα - κατετεθέν της, που είναι οι άμαξες -το μπροστινό μέρος της εμφάνισης απεικονίζει έναν παραδοσιακό οδηγό άμαξας από τον προηγούμενο αιώνα.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού, η Κηφισιά αποτέλεσε άλλωστε έναν από τους πιο αγαπημένους εξοχικούς προορισμούς των Αθηναίων. Πριν από την καθιέρωση των σύγχρονων μέσων μεταφοράς, η άμαξα ήταν ο κύριος τρόπος πρόσβασης στην περιοχή.

Θυμίζουμε πως στη φιέστα της ανόδου της περασμένης σεζόν είχε χρησιμοποιηθεί μια άμαξα, η οποία μετέφερε το τρόπαιο της Super League 2 στο Ζηρίνειο.

Eκτός από σήμερα η φανέλα θα χρησιμοποιηθεί και σε αγώνες πρωταθλήματος.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Αυτή είναι η Special Edition φανέλα της Κηφισιάς για το 2025/26!

Η Special Edition Jersey είναι κάτι περισσότερο από ένα σχέδιο — είναι μια ιστορία αποτυπωμένη από τις ρίζες της πόλης μας. Κουβαλά τους απόηχους των παλιών δρόμων, τον ρυθμό της τοπικής παράδοσης και την περηφάνια των γενεών που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας.

Κάθε λεπτομέρεια αποτελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά που μας εμπνέει, τιμώντας το παρελθόν ενώ δείχνει τον δρόμο για το μέλλον. Γεννημένη από την ιστορία και φτιαγμένη για το σήμερα, στέκεται ως υπενθύμιση του ποιοι είμαστε — και τι κουβαλάμε μαζί μας στο αύριο».