Ο Χρήστος Πρίτσας έδωσε το παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κηφισιάς και αναφέρθηκε στο μείζον γηπεδικό ζήτημα της ομάδας του.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Κηφισιά, Χρήστος Πρίτσας, συμμετείχε -κατόπιν σχετικού αιτήματος που έγινε αποδεκτό από τον Δήμο- στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς το βράδυ της Πέμπτης (26/3). Το «παρών» στη διαδικασία έδωσαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, του Ερασιτέχνη καθώς κι ο Πρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων ΑΕ Κηφισιάς 1932».

Η παρουσία του Προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά αφορούσε στο μείζον ζήτημα του γηπέδου, που εξακολουθεί να ταλανίζει τον σύλλογο, ο οποίος τη φετινή αγωνιστική περίοδο φιλοξενείται στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης, έχοντας επίσης αγωνιστεί ως (τυπικά) γηπεδούχος σε Βόλο (δύο φορές), Αγρίνιο και Περιστέρι.

Η ομιλία του Χρήστου Πρίτσα εστίασε σε κάποια βασικά ζητήματα, τόσο προς ενημέρωση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και των κατοίκων – φιλάθλων του Δήμου Κηφισιάς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Stoiximan Super League εντός των συνόρων του Δήμου, αλλά στη Νίκαια.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το γεγονός πως η Ερυθραία είναι η μοναδική λύση, πως τα τελευταία οκτώ χρόνια μόλις μία χρονιά (την περσινή) η Κηφισιά αγωνίστηκε στη φυσική της έδρα, το Ζηρίνειο, πως έχουν επενδυθεί περίπου 2.000.000€ σε εγκαταστάσεις και γήπεδα στον Δήμο Καισαριανής και Νίκαιας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ομάδας και πως είναι απαραίτητο να βρεθεί μια καθαρή και δίκαιη λύση στο γηπεδικό πρόβλημα που ταλανίζει την Κηφισιά.

Η ομιλία του Χρήστου Πρίτσα

«Το βασικότερο πρόβλημα που όμως δεν μπορεί να λυθεί δίχως τη βοήθεια του Δήμου μας είναι το γηπεδικό. Η ομάδα μας συμμετέχει τα τελευταία πέντε χρόνια στις επαγγελματικές κατηγορίες. Αν σε αυτή την πενταετία προσθέσουμε ακόμη τα τρία προηγούμενα χρόνια που αγωνιζόμασταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, κατακτώντας τίτλους και ανόδους, μιλάμε για οκτώ έτη στο σύνολο. Αυτά τα οκτώ χρόνια, η μοναδική χρονιά που αγωνιστήκαμε στη φυσική μας έδρα ήταν η περσινή σεζόν! Δίναμε τους αγώνες μας στο Ζηρίνειο, το οποίο ήταν διαρκώς γεμάτο από φιλάθλους, που μένουν στην πόλη της Κηφισιάς, χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό παρατράγουδο παρά την κρισιμότητα των αγώνων. Αυτός είναι κι ο λόγος που στην ποδοσφαιρική πιάτσα η Κηφισιά αποκαλείται ως η “τσιγγάνα του ελληνικού ποδοσφαίρου”. Παίζοντας τα εντός έδρας παιχνίδια στην Καισαριανή, στη Νίκαια, στον Βόλο, στο Περιστέρι, στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να συμπληρώσω επίσης πως η έλλειψη έδρας για την ομάδα σημαίνει αβάσταχτα προβλήματα, που διαχειριζόμαστε κάθε φορά. Να παίζουμε μόνιμα εκτός έδρας, να πείθουμε τους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε μια ομάδα δίχως γήπεδο, να διανύουν οι φίλαθλοι ατελείωτα χιλιόμετρα για να είναι κοντά στην ομάδα, να μην μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέσω προσκλήσεων τους μαθητές του Δήμου μας.

Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις πολύ μεγάλες σε Δήμους εκτός της πόλης μας, ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση των γηπέδων. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στον Δήμο Καισαριανής έχουμε σπαταλήσει 1.500.000€ για την αναβάθμιση του Γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου Καισαριανής ωστε να είναι προδιαγραφών Α’ Εθνικής και φέτος με τον Δήμο Νίκαιας έχουμε υπογράψει συμφωνητικό για προμήθειες και εργασίες για αναβάθμιση σχολείων της περιοχής του Δήμου Νίκαιας καθώς επίσης των εγκαταστάσεων του γηπέδου ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διεξάγονται οι αγώνες της Stoiximan Super League με συνολικό κόστος άνω των 400.000€. Εδώ έχω και τις σχετικές αποδείξεις για όσα είπα. Αντί λοιπόν αυτά τα ποσά (περί τα 2.000.000€) να επενδυθούν σε εγκαταστάσεις της πόλης που μένουμε και του Δήμου μας, έχουν επενδυθεί σε άλλους Δήμους.

Δεν πρέπει σε ουδεμία περίπτωση το θέμα αυτό να γίνει θέμα πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς, ως ομάδα, είμαστε με την Κηφισιά! Δεν ξεχωρίζουμε ούτε παρατάξεις, ούτε συνδυασμούς. Θα ήταν μεγάλο επίτευγμα να απολαμβάνουμε δύο φορές τον μήνα τους αγώνες της ομάδας μας στον Δήμο μας και να φιλοξενούμε τους κατοίκους της πόλης, τα παιδιά της Ακαδημίας και τους γονείς τους και όλους τους υγιείς φιλάθλους. Με κανόνες που θα θέσει ο Δήμος Κηφισιάς και θα αποδεχθούμε απολύτως με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε δυσάρεστης κατάστασης.

Το αίτημά μας, που είναι απόλυτα δίκαιο και λογικό, είναι να πραγματοποιούνται αγώνες στον Δήμο μας, σε ένα γήπεδο με τις πιο απλές προδιαγραφές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο γήπεδο του Πανερυθραϊκού στην Ερυθραία. Να φιλοξενήσει τους αγώνες της ομάδας μας και να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται εκεί τα παιχνίδια της ομάδας μας, δύο φορές τον μήνα. Σε ένα γήπεδο που είναι αδειοδοτημένο για να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες τα τελευταία εξήντα (60) χρόνια και το οποίο πήρε χρηματοδότηση το 2004 για να αναβάθμιση των χώρων του. Τι πιο λογικό και δίκαιο να υπάρχει η δυνατότητα ώστε να διεξάγονται τη μία βδομάδα οι αγώνες του Πανερυθραϊκού και την άλλη εκείνοι της Κηφισιάς για να υποστηρίζουν οι πολίτες του Δήμου και τις δύο ομάδες. Δεν θέλουμε -και το εννοώ- ούτε να πιέσουμε, ούτε να ζητήσουμε καμία δέσμευση για το πότε θα μπορούσε να γίνει εφικτό. Το μόνο που ζητάμε είναι να νιώσουμε πως το αίτημά μας είναι λογικό και δίκαιο και πως ο Δήμος Κηφισιάς θα είναι μαζί μας.

Να κάνουμε μια προσπάθεια fast-track για τη λύση του υποτιθέμενου δασικού προβλήματος, που είναι φαινόμενο γνωστών ελληνικών παθογενειών. Πώς γίνεται ένα γήπεδο που είναι νόμιμο και αδειοδοτημένο ώστε να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες να είναι δασικό. Πώς γίνεται ένα γήπεδο που χρηματοδοτήθηκε το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μην είναι νόμιμο. Πραγματικά δεν μπορώ να τα κατανοήσω αυτά. Για όλα όμως μπορεί να βρεθεί λύση, αρκεί να υπάρχει βούληση από όλους. Αυτό που διακρίνω είναι πως δεν υπάρχει βούληση. Αν, ως ομάδα, δούμε ότι υπάρχει βούληση, να περιμένουμε και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια. Όταν όμως βλέπουμε πως δεν υπάρχει είναι άδικο να κάνουμε μια τόσο μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και να την συνεχίζουμε χωρίς να έχουμε καμία προοπτική, κανένα όραμα, κανένα όνειρο να δημιουργηθεί ένα μικρό γήπεδο 3.000 – 4.000 θέσεων, σύγχρονο, στον Δήμο Κηφισιάς. Είναι πολύ λογικό να ζητάμε μια λύση μέσα στον Δήμο μας. Να μας προτείνετε όμως τη μία το Μενίδι, την άλλη το Διόνυσο, την άλλη το Μαρούσι υποτιμά και μηδενίζει όλη τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει και μας θλίβει βαθύτατα. Αν ήταν να πάμε στο Μενίδι ή στο Μαρούσι ή σε οποιοδήποτε άλλο όμορο Δήμο, θα έπρεπε τότε να αλλάξουμε το όνομα της ομάδας και να λεγόμαστε αλλιώς. Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση: επιθυμείτε η ομάδα να παίζει στην Κηφισιά; Αν ναι, η μόνη λύση είναι μία μικρή αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε ένα χώρο που υπάρχει ήδη ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο εξήντα ετών κι όσα προβλήματα έχει, ας κάτσουμε κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούμε σοβαρά και να τα λύσουμε.

Εμείς θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε ότι κάποια στιγμή η ομάδα μας θα παίξει στην Κηφισιά, όπου αγωνίζεται από το 1932 που έχει ιδρυθεί. Θα συνεχίσουμε με την προσπάθειά μας και την εικόνα της ομάδας να σας πείσουμε όλους, γιατί δυστυχώς και σήμερα δεν ακούσαμε κάποια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δηλώνω ότι θα συνεχίσουμε, θα καταφέρουμε στο τέλος να σας πείσουμε ότι αξίζει να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια και να κάνουμε την Κηφισιά, την πόλη που μένουμε όλοι μας, υπερήφανη. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία γιατί δεν πρόκειται να ξαναέρθει ποτέ»!