Με το βλέμμα στους παίκτες που παραμένουν εκτός κανονικού ρυθμού προπονήσεων συνεχίζει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα των Play Offs.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα των Play Offs με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, αλλά το βλέμμα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι μόνο στην τακτική προσέγγιση του αγώνα. Είναι και στα «ανοιχτά μέτωπα» του ρόστερ.

Σε παίκτες που εδώ και καιρό είναι εκτός κανονικού ρυθμού και καλούνται να ανεβάσουν στροφές την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Η εικόνα από την προπόνηση της Δευτέρας (30/03) δεν έφερε μεγάλες αλλαγές, αλλά έδωσε ένα πιο καθαρό στίγμα για το πού βρίσκονται τα δεδομένα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης μπήκε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε ατομικά, δείχνοντας πως πλησιάζει στην επιστροφή, χωρίς όμως να θεωρείται ακόμα έτοιμος για πλήρη ένταξη.

Aνήμερα της συμπλήρωσης 100 χρόνων, από την υπογραφή του πρωτοκόλλου ίδρυσης του ΠΑΟΚ, ξεκινά να κυματίζει στην Τούμπα η σημαία προς τιμήν της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, μέλη της οποίας ίδρυσαν τον Πανθεσσαλονίκειο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών.



March 30, 2026

Σε πιο προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τζόντζο Κένι, που δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέχισαν θεραπεία, παραμένοντας εκτός.

Είναι ένα κομμάτι που απασχολεί έντονα τον Λουτσέσκου, όχι μόνο για το πρώτο παιχνίδι, αλλά για τη συνολική διαχείριση των Play Offs. Γιατί η σειρά των αγώνων δεν αφήνει περιθώρια και κάθε επιλογή πρέπει να είναι ξεκάθαρη.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Την Τρίτη (31.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».