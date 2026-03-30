ΠΑΟΚ: Η σημαία των Κωνσταντινουπολιτών για τα 100 χρόνια στην Τούμπα
Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια και στην Τούμπα θα κυματίζει η σημαία της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών. Σε ειδική εκδήλωση η σημαία πήρε τη θέση της στον ιστό.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε: «Aνήμερα της συμπλήρωσης 100 χρόνων, από την υπογραφή του πρωτοκόλλου ίδρυσης του ΠΑΟΚ, ξεκινά να κυματίζει στην Τούμπα η σημαία προς τιμήν της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, μέλη της οποίας ίδρυσαν τον Πανθεσσαλονίκειο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών.
Η εκδήλωση, φόρος τιμής στο μητρικό σωματείο, έγινε με πρωτοβουλία του ΑΣ ΠΑΟΚ.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε από την κα Maria Goncharova και τον κ. Γιάννη Δημογιάννη».
Η εκδήλωση, φόρος τιμής στο… pic.twitter.com/ThCEpYWbp2— PAOK FC (@PAOK_FC) March 30, 2026
