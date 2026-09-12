Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η 4η αγωνιστική της Superleague αρχίζει σήμερα (12/9) στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (Live από το Gazzetta) στο «Καραϊσκάκης».
Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο τους, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά το 1-1 με τον Βόλο και να ξεκινήσουν αυτή τη νέα... εποχή με το δεξί. Από την άλλη οι Κρητικοί θα τα δώσουν όλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.