Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Μανώλης Μακρόπουλος
Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (12/9) αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ για τη Superleague.

Η 4η αγωνιστική της Superleague αρχίζει σήμερα (12/9) στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (Live από το Gazzetta) στο «Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο τους, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά το 1-1 με τον Βόλο και να ξεκινήσουν αυτή τη νέα... εποχή με το δεξί. Από την άλλη οι Κρητικοί θα τα δώσουν όλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8.

@Photo credits: INTIME
     

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