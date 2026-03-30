Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τα Play offs του πρωταθλήματος.

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs με τη πρώτη σέντρα για το mini πρωτάθλημα να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή, 5 Απριλίου. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τη μάχη των play offs, όπου θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής μέσα από τις επόμενες έξι αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκη» στην πρεμιέρα του για τη μάχη του τίτλου την την Κυριακή 5/4 στις 21:00. Το επόμενο ραντεβού για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι εκτός έδρας με Παναθηναϊκό την Κυριακή 19/4 στις 21:00 στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 3/5 στις 19:00 στην Τούμπα. Στις 10/05 θα υποδεχθεί τον Δικέφαλο του Βορρά στις 19:30. Η μοναδική εμβόλιμη αγωνιστική στη διαδικασία των playoffs είναι την Τετάρτη 13/05, εκεί όπου οι Πειραιώτες έχουν ραντεβού στην έδρα τους με τον Παναθηναϊκό στις 19:30. Αυλαία πέφτει με την εκτός έδρα αποστολή κόντρα στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena την Κυριακή 17/05 στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ολυμπιακός -ΑΕΚ (Κυριακή 5/4, 21:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ( Κυριακή 19/4, 21:00)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (Κυριακή 3/5, 19:00)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (Κυριακή 10/5,19:30)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Κυριακή 13/5, 19:30)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός (Κυριακή 17/5, 19:30)



