Συνεχίζει να χαμογέλα η ΑΕΚ, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου (6-1).

Η Αγία Παρασκευή υποδέχθηκε την ΑΕΚ για την 3η «στροφή» της Α’ Εθνικής Γυναικών, με την Ένωση να φεύγει με το «διπλό». Οι φιλοξενούμενες βρήκαν το γκολ της νίκης στο 62’ με τη Χατζηνικολάου, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο.

Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης δεν άφησε περιθώρια στον Οδυσσέα Μοσχάτου, επικρατώντας με 6-1. Η Αντούγκμπε ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, καθώς πέτυχε χατ-τρικ, σκοράροντας στο 2’, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 83’. Η Πίτσιου στο 13’, η Παναγιώτου στο 37’ και η Χαμαλίδου στο 63’ συμπλήρωσαν τα γκολ του Αστέρα, ενώ οι γηπεδούχες μείωσαν στο 88’. Στο Ηράκλειο, ο ΠΑΣ Πύργος πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από τον ΟΦΗ (1-1), σε ένα ματς που κρίθηκε στο φινάλε. Οι Κρητικές είχαν το προβάδισμα με τη Σπαθαράκη, όμως οι φιλοξενούμενες βρήκαν το γκολ λίγο πριν από τη λήξη, στερώντας από τον ΟΦΗ τη νίκη.

Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:

1. Παναθηναϊκός 9

2. Αστέρας Τρίπολης 9

3. ΠΑΟΚ 9

4. ΑΕΚ 6

5. ΡΕΑ 4

6. Κηφισιά 4

7. Αγία Παρασκευή 3

8. Βόλος ΝΠΣ 3

9. Σειρήνες Γρεβενών 3

10. ΠΑΣ Πύργος 1968 3

11. ΟΦΗ 0

12. Οδυσσέας Μοσχάτου -3

Επόμενη αγωνιστική: