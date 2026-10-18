Η ΑΕΚ προπονήθηκε για δεύτερη μέρα στις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Τη Δευτέρα η Ένωση θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο Έτιχαντ.

Η ΑΕΚ από χθες βρίσκεται στο Μάντσεστερ, ξεκινώντας την προετοιμασία της για το πολύ δύσκολο ματς της Τρίτης με αντίπαλο τη Σίτι στο Έτιχαντ με προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο των «Πολιτών».

Την Κυριακή οι κιτρινόμαυροι προπονήθηκαν για δεύτερη μέρα στο Μάντσεστερ υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του συμπεριλαμβανομένου και του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε αποκομίσει έναν τραυματισμό στο γόνατο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, αλλά συνέχισε κανονικά καθώς δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα.

Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Σίτι τη Δευτέρα το απόγευμα με προπόνηση στο Έτιχαντ, ενώ πριν ο Νίκολιτς θα μιλήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θυμίζουμε πως η μοναδική απουσία είναι αυτή του Θωμά Στρακόσια, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Αγγλία λόγω του ότι δεν είχε ξεπεράσει απόλυτα το ράγισμα που είχε υποστεί στο χέρι.

Το ενδιαφέρον πλέον συγκεντρώνεται στις σκέψεις του Νίκολιτς και στην τακτική προσέγγιση που σχεδιάζει καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξει διαφοροποίηση με την επιλογή τριών παικτών στον άξονα της μεσαίας γραμμής.