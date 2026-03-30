Η διοργανώτρια αρχή της Superleague γνωστοποίησε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής των φετινών Playoffs.

Γνωστό είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) το ημερολογιακό πρόγραμμα για τα Playoffs της Stoiximan Superleague, με φόντο φυσικά την ανάδειξη του πρωταθλητή για τη σεζόν 2025-2026.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την περασμένη εβδομάδα, την 1η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας.

Πλέον, ορίστηκε τόσο η ημέρα όσο και οι ώρες των αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, αμφότερα τα παιχνίδια θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 5 Απριλίου. Πρώτο χρονικά θα γίνει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, με ώρα έναρξης τις 19:00, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:00 το ματς στο Φάληρο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 5 Απριλίου

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, 19:00

Ολυμπιακός - ΑΕΚ, 21:00

