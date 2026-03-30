Superleague: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Playoffs
Γνωστό είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) το ημερολογιακό πρόγραμμα για τα Playoffs της Stoiximan Superleague, με φόντο φυσικά την ανάδειξη του πρωταθλητή για τη σεζόν 2025-2026.
Όπως είχε γίνει γνωστό από την περασμένη εβδομάδα, την 1η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας.
Πλέον, ορίστηκε τόσο η ημέρα όσο και οι ώρες των αναμετρήσεων.
Συγκεκριμένα, αμφότερα τα παιχνίδια θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 5 Απριλίου. Πρώτο χρονικά θα γίνει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, με ώρα έναρξης τις 19:00, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:00 το ματς στο Φάληρο.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 5 Απριλίου
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, 19:00
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ, 21:00
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 60β.
- Ολυμπιακός 58β.
- ΠΑΟΚ 57β.
- Παναθηναϊκός 49β.
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/VRQgizyUip— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
