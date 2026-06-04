Το όνομα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα στη Γαλλία και ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν, Ματιέ Λουίς-Ζαν αναφέρθηκε στις πιθανότητες παραμονής του.

Η εξάμηνη παραμονή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν ήταν αρκετή για να κάνει τον γαλλικό σύλλογο να τον... ερωτευτεί και πλέον να είναι σε σκέψεις να βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των πέντε εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από τον Ολυμπιακό.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για το ενδεχόμενο πώλησης του ποδοσφαιριστή με χαμηλότερο ποσό έχουν ξεκινήσει ωστόσο οι Πειραιώτες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν... πίσω και να μην λάβουν το ποσό της ρήτρας.

Ο τεχνικός διευθυντής του γαλλικού συλλόγου, Ματιέ Λουίς-Ζαν αναφέρθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις που αποτελούν ανοιχτά μέτωπα για το κλαμπ, με τον Ουκρανό φορ να είναι ανάμεσα σε αυτά.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες για το αν θα παραμείνει ή όχι στο γαλλικό πρωτάθλημα καθώς ανέφερε «50-50» σε ερώτηση για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Από την άλλη έδειξε τη σιγουριά του για την παραμονή των Ταλιαφίκο, Μάιτλαντ-Νάιλς και Νιακατέ.