Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες και οι ώρες στο πρόγραμμα του «τριφυλλιού»
Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs με τη πρώτη σέντρα να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή, 5 Απριλίου. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αποστολή στην Τούμπα την Κυριακή 5/4 στις 19:00. Ενώ στις επόμενες δύο αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός, θα φιλοξενήσει Ολυμπιακο (Κυριακή 19/4, 21:00) και ΑΕΚ (Κυριακή 3/5, 21:00).
Στην συνέχεια το Τριφύλλι έχει ραντεβού με την Ένωση στην ALLWYN ARENA (Κυριακή 10/5, 19:30) και με τους «ερυθρόλευκους» εκτός έδρας την Τετάρτη 13/5 στις 19:30. Στην τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 17/5 στις 19:30 στη Λεωφόρο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή 5/4, 19:00)
- Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Κυριακή 19/4, 21:00)
- Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (Κυριακή 3/5, 21:00).
- ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή 10/5, 19:30)
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (Τετάρτη 13/5, 19:30)
- Παναθηναϊκός- ΠΑΟΚ (Κυριακή 17/5 , 19:30)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.