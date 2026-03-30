Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού.

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs με τη πρώτη σέντρα να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή, 5 Απριλίου. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αποστολή στην Τούμπα την Κυριακή 5/4 στις 19:00. Ενώ στις επόμενες δύο αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός, θα φιλοξενήσει Ολυμπιακο (Κυριακή 19/4, 21:00) και ΑΕΚ (Κυριακή 3/5, 21:00).

Στην συνέχεια το Τριφύλλι έχει ραντεβού με την Ένωση στην ALLWYN ARENA (Κυριακή 10/5, 19:30) και με τους «ερυθρόλευκους» εκτός έδρας την Τετάρτη 13/5 στις 19:30. Στην τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 17/5 στις 19:30 στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού