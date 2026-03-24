Τα ματς των Play Out της Superleague
Ημέρα κληρώσεων η σημερινή καθώς έγινε γνωστό το πρόγραμμα για τα Playoffs τόσο για την ανάδειξη του πρωταθλητή όσο και για τον δρόμο προς το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο της νέας σεζόν. Ωστόσο έγινε γνωστή και η πορεία των ομάδων στα Play Out όπου θα κριθεί ποιες θα πέσουν στη Superleague 2.
Η ήττα του Ατρομήτου από τον Λεβαδειακό, σε συνδυασμό με τη νίκη του Βόλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, έφερε του Περιστεριώτες εκτός τροχιάς Play Offs και τους έστειλε μαζί με τις Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικό, Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
2η αγωνιστική:
ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR
3η αγωνιστική:
Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
4η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
5η αγωνιστική:
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός
Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR
Κηφισιά-Παναιτωλικός
6η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet
7η αγωνιστική:
ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός-Κηφισιά
8η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
10η αγωνιστική:
Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR
Κλήρωση Stoiximan Super League Playouts θέσεις 9-14#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playouts pic.twitter.com/4yTPBaYkdj— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
