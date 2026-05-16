Οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν το μικρόφωνο από τον Ηλιόπουλο: «Ωωω Σούπερ Μάριο»

Ξεχωριστή αποθέωση από τους παίκτες της ΑΕΚ στον Μάριο Ηλιόπουλο μετά την ομιλία του στο τέλος της προπόνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτό που συνέβη στην ανοικτή προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμονές της φιέστας με τον Ολυμπιακό δεν ξανάγινε με σχεδόν 20.000 οπαδούς της Ένωσης να αποθεώνουν τους πρωταθλητές.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε ομιλία προς τους παίκτες και τον κόσμο γνωρίζοντας την αποθέωση από τις εξέδρες της Allwyn Arena.

Μόλις τελείωσε την ομιλία του αποθεώθηκε και από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καθώς εκείνοι πήραν το μικρόφωνο που κρατούσε, έκαναν ένα κύκλο και τραγούδησαν όλοι μαζί «ωωω Σούπερ Μάριο», όπως είχαν κάνει και στα αποδυτήρια μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.