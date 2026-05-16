Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μετά την ανοικτή προπόνηση στην Allwyn Arena πέρασε από τη live σκηνή στην πλατεία του Αετού.

Το «παρών» στην ανοικτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να κάνει και ομιλία στο τέλος του προγράμματος προς τους 20.000 φίλους της ομάδας που δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρασε από την πλατεία του Αετού, όπου υπήρχε live σκηνή. Εκεί στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία τραγούδησε και τον ύμνο της ΑΕΚ μαζί με εκατοντάδες μικρούς φίλους της ομάδας που διασκέδαζαν.