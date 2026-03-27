Σε ρυθμούς Playoffs μπαίνει σιγά-σιγά ο Ολυμπιακός και από την Τρίτη (31/03) θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός μπαίνει στα Playoffs στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ, την οποία φιλοξενεί στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος.

Η μέρα και η ώρα της αναμέτρησης θα γίνει γνωστή στο ΔΣ της Stoiximan Superleague την ερχόμενη Δευτέρα και τα εισιτήρια αναμένεται να τεθούν στην διάθεση του κοινού την Τρίτη (31/03).

Να θυμίσουμε ότι οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη για να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα αγωνιστούν μακριά από το Φάληρο με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.