Ολυμπιακός: Την Τρίτη θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός μπαίνει στα Playoffs στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ, την οποία φιλοξενεί στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος.
Η μέρα και η ώρα της αναμέτρησης θα γίνει γνωστή στο ΔΣ της Stoiximan Superleague την ερχόμενη Δευτέρα και τα εισιτήρια αναμένεται να τεθούν στην διάθεση του κοινού την Τρίτη (31/03).
Να θυμίσουμε ότι οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη για να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα αγωνιστούν μακριά από το Φάληρο με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
