Πρίτσας: «Τα Play Out είναι 10 τελικοί, θα παίξουμε σαν να ξεκινάει το πρωτάθλημα από την αρχή»
Πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) οι κληρώσεις των Play Off και Play Out στα γραφεία της Super League. Ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης ΠΑΕ που έδωσε το παρών και μετά τη διαδικασία μίλησε για τις 10 «μάχες» που έχει μπροστά της η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, παρά τη μεγάλη διαφορά 10 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Πρίτσα
Για το εάν το πρόγραμμα παίζει ρόλο: «Νομίζω ότι μόνο ψυχολογικό είναι το θέμα του προγράμματος και τίποτα άλλο. Όλα τα παιχνίδια κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους. Όσον αφορά το δικό μας το γκρουπ των ομάδων 9-14, θα είναι ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα 10 αγώνων με πολύ υψηλό κίνητρο.
Είναι 10 τελικοί και εμείς φυσικά ως Κηφισιά θα παίξουμε από το πρώτο παιχνίδι σαν να είμαστε στην τελευταία θέση και σαν να ξεκινάει το πρωτάθλημα από την αρχή».
Για το εάν αισθάνεται ασφάλεια λόγω της μεγάλης βαθμολογικής διαφοράς της Κηφισιάς: «Δεν νομίζω πως στο ποδόσφαιρο μπορεί να αισθάνεται κανείς ασφάλεια. Είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα και το κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς από το πρώτο παιχνίδι θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
