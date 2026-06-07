Βρήκε... δίχτυα ο Αντονίσε της Κηφισιάς στη νίκη του Κουρασάο επί της Αρούμπα (vid)
Για τη συμμετοχή στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας του ετοιμάζεται το Κουρασάο, καθώς σε λίγες ημέρες θα δώσει μάχη με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.
Στο πλαίσιο αυτό το... μικρό νησάκι των περίπου 155 χιλιάδων κατοίκων συνέχισε την προετοιμασία του με φιλικές αναμετρήσεις, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την Αρούμπα.
Το παιχνίδι έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6), με το Κουρασάο να επικρατεί εύκολα με 4-0 και τον Τζερεμι Αντονίσε της Κηφισιάς να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 68ο λεπτό της συνάντησης με ωραιο πλασέ, διαμορφώνοντας εκείνη την ώρα το 2-0 και δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση.
Gols da amostoso de Curaçao contra Aruba— Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) June 7, 2026
Joshua Brenet, 1-0
Jeremy Antonisse, 2-0
Livano Comenencia, 3-0
Juninho Bacuna, 4-0 pic.twitter.com/fxMFdzYodf
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.