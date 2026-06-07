Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς σκόραρε στο 4-0 του Κουρασάο επί της Αρούμπα, σε φιλικό ματς ενόψει του Μουντιάλ.

Για τη συμμετοχή στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας του ετοιμάζεται το Κουρασάο, καθώς σε λίγες ημέρες θα δώσει μάχη με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.

Στο πλαίσιο αυτό το... μικρό νησάκι των περίπου 155 χιλιάδων κατοίκων συνέχισε την προετοιμασία του με φιλικές αναμετρήσεις, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την Αρούμπα.

Το παιχνίδι έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6), με το Κουρασάο να επικρατεί εύκολα με 4-0 και τον Τζερεμι Αντονίσε της Κηφισιάς να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 68ο λεπτό της συνάντησης με ωραιο πλασέ, διαμορφώνοντας εκείνη την ώρα το 2-0 και δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση.