Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό, με το βλέμμα στα playoffs, χωρίς επτά διεθνείς και με πέντε παίκτες να παραμένουν εκτός προγράμματος.

Μετά από λίγες ημέρες αποφόρτισης, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις και μπαίνει πλέον σε ρυθμούς τελικής ευθείας, με το βάρος να πέφτει στα playoffs της Stoiximan Super League, αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ήττα στο Βόλο ανήκει στο παρελθόν, ωστόσο άφησε πίσω της ένα βαθμολογικό μειονέκτημα τριών βαθμών, το οποίο ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του καλούνται να καλύψουν στην post season, ξεκινώντας από την πρεμιέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η προετοιμασία ξεκίνησε χωρίς τους διεθνείς (Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Σάντσες, Χατσίδης, Μοναστηρλής), οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, το ιατρικό δελτίο παραμένει ανοιχτό. Οι Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Κένι, Μιχαηλίδης και Γιακουμάκης ακολούθησαν και σήμερα πρόγραμμα εκτός κανονικού ρυθμού, με τον τελευταίο να δουλεύει ατομικά στο γήπεδο και τους υπόλοιπους να υποβάλλονται σε θεραπεία.

Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διάθεση για ρίσκο. Η διακοπή δίνει τον απαραίτητο χρόνο στο τεχνικό επιτελείο να διαχειριστεί σωστά τις επιστροφές, με στόχο οι παίκτες να μπουν στα playoffs στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας.

Η προπόνηση της Πέμπτης (26/3) στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στην τακτική και οικογενειακό δίτερμα, με την ένταση να ανεβαίνει σταδιακά.