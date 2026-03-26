Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία για το ματς με τον Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο πρόσφατο ματς με τον Βόλο και φθορά καθισμάτων.

Στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρεται: «Καλεί σε ακρόαση, στις 01/04/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου στις 22/03/2026, στον αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ- ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, από φιλάθλους της με βίαιη πρόκληση φθοράς καταστροφής περίπου διακοσίων (200) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, παρ.1,2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».