Παντελίδης: «Η διοίκηση μου είπε ξεκάθαρα πως θέλει να συνεχίσω, τα τρία πρώτα ματς θα παίξουν σημαντικό ρόλο»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης ξεκαθαρίζει πως η διοίκηση των Θεσσαλών του είπε πως θέλει να συνεχίσουν μαζί, αποθέωσε τον Βενετικίδη και επισήμανε πως τα τρία πρώτα ματς των Play Out θα κρίνουν πολλά.

Όταν ο Σάββας Παντελίδης ανέλαβε τα ηνία της ΑΕΛ Novibet η ομάδα βρισκόταν σε κάκιστη βαθμολογική και όχι μόνο θέση, καθώς σε 13 παιχνίδια είχε μόλις 8 βαθμούς πραγματοποιώντας πολλές άσχημες εμφανίσεις. Από εκείνο το σημείο οι «βυσσινί» που έδειχναν να είναι μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό πήραν στα επόμενα 13 παιχνίδια 15 βαθμούς και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία λίγο πριν την πρώτη σέντρα στα Play Out.

Ο έμπειρος προπονητής δεν έχει βοηθήσει τους Θεσσαλούς να πάρουν σημαντικούς βαθμούς, αλλά άλλαξε εντελώς και την ψυχολογία της ομάδας και αυτό φαίνεται ακόμα και όταν τα παιχνίδια στραβώνουν όπως με τον Αστέρα στην Λάρισα, όταν και μετά το 1-1 ο κόσμος χειροκρότησε την ομάδα για την προσπάθεια που έκανε.

Οι «βνυσσινί» μπαίνουν στα Play Out έχοντας ως εφόδιο την σημαντική ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με τον έμπειρο προπονητή μιλώντας στο formediaTV να στέκεται τόσο στο δικό του μέλλον, όσο φυσικά και στην ομάδα και την μεγάλη μάχη της παραμονής.

Αρχικά ο Σάββας Παντελίδης αναφέρθηκε στο μέλλον του στην ΑΕΛ Novibet, μετά και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ομάδας, Αχιλλέα Νταβέλη, λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος προπονητής ήταν ξεκάθαρος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μου ειπώθηκε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να με αποχωριστούν. Μόνο εγώ μπορώ να φύγω, αν το θελήσω. Η επιθυμία της διοίκησης είναι να συνεχίσω». Με αυτή τη δήλωση, ο Παντελίδης έβαλε τέλος στη φημολογία των τελευταίων ημερών, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «έντεχνης κρίσης» και αποπροσανατολισμού.

Για την πορεία της ομάδας από την ημέρα που ανέλαβε: «Δεν είμαι δυσαρεστημένος με τους 15 βαθμούς. Ίσως να αξίζαμε και περισσότερους – λιγότερους σίγουρα όχι. Θα ήθελα να είμαστε πιο πειστικοί και να παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς το καλύτερο».

«Κέρδος» για την συνέχεια ο Βενετικίδης

Στο 0-0 με τον Ολυμπιακό αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Θοδωρής Βενετικίδης με τον Σάββα Παντελίδη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με εξέπληξε και εμένα. Έμαθε 20 λεπτά πριν το ματς ότι θα παίξει και παρ’ όλα αυτά ήταν εξαιρετικός. Κερδίσαμε έναν παίκτη για τη συνέχεια».

Για τις επιλογές του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παρά τις απουσίες και τον κίνδυνο καρτών: «Οι αποφάσεις παίρνονται υπό πίεση χρόνου και συνθηκών. Στόχος μας ήταν να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε από το παιχνίδι».

Για το πρόγραμμα των play-out, απέφυγε να εκφράσει προτίμηση, δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία:«Δεν έχει σημασία αν μου αρέσει ή όχι το πρόγραμμα. Σημασία έχει πώς θα παρουσιαστούμε εμείς. Τα τρία πρώτα ματς είναι πολύ σημαντικά. Είναι λίγα τα παιχνίδια και η αρχή παίζει καθοριστικό ρόλο».

Το «κλειδί»: Ομάδα – οικογένεια

Ο Παντελίδης ανέδειξε ως βασικό στόχο τη συνοχή του συνόλου: «Πρέπει να γίνουμε καλύτερο γκρουπ, να λειτουργούμε περισσότερο σαν οικογένεια. Όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό».

Επισήμανε ότι οι πολλές προσθήκες παικτών απαιτούν χρόνο προσαρμογής, ενώ ξεκαθάρισε την προτεραιότητα: «Τελείωσε οτιδήποτε άλλο – τώρα υπάρχει μόνο ένας στόχος: να σωθεί η ομάδα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της ψυχολογικής ετοιμότητας: «Θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην πνευματική προετοιμασία. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια που έρχονται».

Μήνυμα στον κόσμο

Ο προπονητής της ΑΕΛ έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους: «Θέλω να τους δω χαρούμενους. Θα κάνουμε το παν για να τους ανταποδώσουμε όσα μας έχουν δώσει».