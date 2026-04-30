ΑΕΛ Novibet: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μασόν και προλαβαίνει τον Πανσερραϊκό, το παλεύει και ο Σαγάλ
Με δύο σημαντικούς παίκτες θα παραταχθεί όπως όλα δείχνουν η ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες σε έναν ακόμα τελικό, ίσως τον μεγαλύτερο της φετινής χρονιάς. Ο λόγος για τους Ιβάν Μασόν και Άνχελο Σαγάλ.
Ο Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας δεν υπέστη τελικά θλάση, αλλά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν από χτύπημα. Μάλιστα προπονήθηκε κανονικά και εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα είναι στην διάθεση του Τζιανλούκα Φέστα. Το ίδιο θα γίνει και με τον Χιλιανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωθε και προπονήθηκε κανονικά.
Έτσι οι «βυσσινί» θα πάνε στις Σέρρες για τον τελικό των τελικών έχοντας κανονικά στο «οπλοστάσιό τους» δύο εξαιρετικά σημαντικούς παίκτες τους.
