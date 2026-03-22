Ο Θοδωρής Βενετικίδης ήταν βασικός συντελεστής του 0-0 της ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Γιατί ξεκίνησε το ματς και η αποθέωση που γνώρισε από τον Σάββα Παντελίδη.

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος η ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να φεύγουν από το Καραϊσκάκης με τον βαθμό της ισοπαλίας μετά το 0-0 κόντρα στον Ολυμπιακό. Ένα αποτέλεσμα που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην παρουσία του Θοδωρή Βενετικίδη.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας που απέναντι στους Πειραιώτες έκανε την πρώτη του εμφάνιση των Θεσσαλών, ήταν εξαιρετικός και όταν χρειάστηκε κατέβασε τα ρολά συμβάλλοντας όπως αναφέραμε τα μέγιστα στο να υπάρξει αυτή η ισοπαλία. Μια ισοπαλία που έβαλε και τον Ολυμπιακό στο γκρουπ των Big-5 από τους οποίους η ΑΕΛ πήρε θετικό αποτέλεσμα.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Βενετικίδης δεν ήταν να αγωνιστεί στο ματς αυτό, καθώς μετά την τιμωρία του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό ο Νίκος Μελίσσας. Την τελευταία στιγμή όμως ο Μελίσσας ανέφερε πως είχε θέμα με το γόνατό του και έτσι ξεκίνησε ο Βενετικίδης και όλοι είδαμε το τι έγινε.

Αποθεώθηκε στα αποδυτήρια από τον Σάββα Παντελίδη

Με το που τελείωσε ο αγώνας και έμεινε αυτό το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet να παίρνει σημαντικό βαθμό, όλοι έπεσαν πάνω στον Θοδωρή Βενετικίδη για να τον αποθεώσουν για την εμφάνισή του. Την αποθέωση ωστόσο έζησε και στα αποδυτήρια, μια αποθέωση που ξεκίνησε ο προπονητής της ομάδας, Σάββας Παντελίδης. Το σίγουρο είναι πως οι Θεσσαλοί στην τελική ευθεία της παραμονής τους έχουν τρεις τερματοφύλακες που έχουν δείξει πως μπορούν να τους βοηθήσουν να πάρουν βαθμούς.