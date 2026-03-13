ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά είναι υποψήφιο για κορυφαίο των πρώτων ματς των «16»
Η ΑΕΚ ήταν... ισοπεδωτική στη Σλοβενία, καθώς συνέτριψε την Τσέλιε με 4-0 και είναι «αγκαλιά» με τα προημιτελικά του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, με το υπέροχο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά να ξεχωρίζει.
Στο 33o λεπτό ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Μαυριτανό, ο οποίος ντρίμπλαρε τον Νιετό και με υπέροχο πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα των Σλοβένων για το 0-2. Μάλιστα το curler του Κοϊτά είναι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια γκολ για κορυφαίο των πρώτων ματς των «16».
Συνυποψήφια του Κοϊτά είναι τα γκολ του Αλεμάο της... προσεχούς αντιπάλου του Δικεφάλου, Ράγιο Βαγιάκο, του Ντουρ της Φιορεντίνα και του Ισάκ της Σαχτάρ.
Δείτε ΕπίσηςΤσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η εκδίκηση του Νίκολιτς και η άριστη διαχείριση»
Μπορείτε να δείτε τα υποψήφια γκολ και να ψηφίσετε ΕΔΩ.
Isaque's bicycle kick 🚲— UEFA Conference League (@Conf_League) March 12, 2026
Alemão's roulette and finish 🥵
Ndour's half-volley 😮💨
Koita's curler 💫
Four great moments, but which is your goal of the day? 👀#UECLGOTD | @FlixBus_DE
