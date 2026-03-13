ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά είναι υποψήφιο για κορυφαίο των πρώτων ματς των «16»

Βασίλης Μπαλατσός
Το υπέροχο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά για το 0-2 της ΑΕΚ στο Τσέλιε είναι υποψήφιο για κορυφαίο των πρώτων ματς των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ ήταν... ισοπεδωτική στη Σλοβενία, καθώς συνέτριψε την Τσέλιε με 4-0 και είναι «αγκαλιά» με τα προημιτελικά του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, με το υπέροχο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά να ξεχωρίζει.

Στο 33o λεπτό ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Μαυριτανό, ο οποίος ντρίμπλαρε τον Νιετό και με υπέροχο πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα των Σλοβένων για το 0-2. Μάλιστα το curler του Κοϊτά είναι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια γκολ για κορυφαίο των πρώτων ματς των «16».

Συνυποψήφια του Κοϊτά είναι τα γκολ του Αλεμάο της... προσεχούς αντιπάλου του Δικεφάλου, Ράγιο Βαγιάκο, του Ντουρ της Φιορεντίνα και του Ισάκ της Σαχτάρ.

Μπορείτε να δείτε τα υποψήφια γκολ και να ψηφίσετε ΕΔΩ.

 
     

