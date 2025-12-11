Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ανέτρεψε το σκορ για την ΑΕΚ στο 63ο λεπτό του αγώνα της με τη Σάμσουνσπορ με γκολάρα, έπειτα από φανταστική ατομική ενέργεια.

Η φανταστική στο δεύτερο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με τη Σάμσουνσπορ, ΑΕΚ, έκανε σπουδαία αντροπή με δυο υπέροχα γκολ μέσα σε 11 λεπτά. Ο Ραζβάν Μαρίν ισοφάρισε στο 52' με φανταστική επευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 63' ο Αμπουμπακρί Κοϊτά έδωσε προβάδισμα στον Δικέφαλο.

Ο Λάζαρος Ρότα πέρασ την μπάλα στο χώρο, ο Μαυριτανός έκανε... πάρτι με αντίπαλο τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόχελεν και με φανταστικό πλασέ έκανε το 1-2

Πέμπτο γκολ του 27χρονου εξτρέμ σε 28 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, την τρέχουσα σεζόν.

Αξιοσημείωτο πως η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα που έβαλε γκολ στη Σάμσουνσπορ στο φετινό Conference League.