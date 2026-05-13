Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τα playoffs της Super League
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η 5η και προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30 (Cosmote Sport 1), ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (Nova Sports prime).
Νωρίτερα, δείτε όλα τα νέα και τις πιθανές ενδεκάδες στους Galacticos by Interwetten στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00.
Στα play offs 5-8 σήμερα, ο Λεβαδειακός τίθεται αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ στις 17:00 (Nova Sports 2) και ο Βόλος με τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Super League
- Λεβαδειακός - ΟΦΗ (17:00, Nova Sports 2, LIVE από το Gazzetta)
- Βόλος - Άρης (17:00, Cosmote Sport 2, LIVE από το Gazzetta)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (19:30, Nova Sports prime, LIVE από το Gazzetta)
- Oλυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:30, Cosmote Sport 1, LIVE από το Gazzetta)
