Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αναμετρήσεων για τα playoffs και playouts της Super League.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η 5η και προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30 (Cosmote Sport 1), ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (Nova Sports prime).

Στα play offs 5-8 σήμερα, ο Λεβαδειακός τίθεται αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ στις 17:00 (Nova Sports 2) και ο Βόλος με τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 2).