ΑΕΛ Novibet: Ο Κοσονού υπέστη ζημιά και χάνει τη σεζόν
Ζημιά στην ΑΕΛ Novibet με τον Λαυρέντη Αχμέντ Κοσονού.
Ο 22χρονος (16/10/2003) Ιβοριανός αριστερός μπακ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι αντικαταστάθηκε από τον Μασόν.
Ο ταλαντούχος παίκτης της Λάρισας υποβλήθηκε σε εξετάσεις και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Η διάγνωση για τον Κοσονού ήταν ρήξη χιαστού, οπότε θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν και ο τεχνικός Σάββας Παντελίδης θα τον στερηθεί στα κρίσιμα παιχνίδια των playouts. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το διάστημα απουσίας είναι μεγάλο και ο Κοσονού θα είναι έτοιμος στο επόμενο πρωτάθλημα και σίγουρα όχι από την αρχή.
Ο Κοσονού βρίσκεται στην ΑΕΛ Novibet από το 2022 και το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το 2028. Συνολικά στους Θεσσαλούς μετράει 90 ματς με 4 γκολ και 8 ασίστ, ενώ την τρέχουσα περίοδο έχει 20 συμμετοχές, τις 18 στη Super League και δύο στο Κύπελλο.
