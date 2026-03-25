ΑΕΚ: Αισιόδοξα μηνύματα για Βάργκα, τι έδειξε η μαγνητική 

Δημήτρης Βέργος
Κάκωση σε σύνδεσμο του αστραγάλου έχει υποστεί ο Μπάρναμπας Βάργκα, με τον επιθετικό της ΑΕΚ να παραμένει στην Εθνική Ουγγαρίας και οι πιθανότητες φαίνονται υπέρ του για την πρεμιέρα των play offs.

Ο τραυματισμός του φορ της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα στον αστράγαλο στο ματς με την Κηφισιά μάλλον φαίνεται πως δεν είναι κάτι το πολύ ανησυχητικό, έπειτα και από τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε στην Εθνική Ουγγαρίας.

Η μαγνητική έδειξε πως έχει υποστεί μια μικρή κάκωση στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο δεξιάς ποδοκνημικής με τον Βάργκα να παραμένει στην Εθνική Ουγγαρίας.

Ο ίδιος αισθάνεται καλά και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν φαίνεται ότι έχει υποστεί κάποια ζημιά καθώς είναι αλήθεια πως υπήρχε μια αγωνία με την κατάστασή του.

Τα μηνύματα λοιπόν είναι θετικά και οι πιθανότητες τη δεδομένη στιγμή μάλλον είναι υπέρ του για να προλάβει την πρεμιέρα των play offs κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Φυσικά θα φανεί και η εξέλιξη της κατάστασής του αυτό το διάστημα που θα βρίσκεται στην Εθνική Ουγγαρίας.

 

