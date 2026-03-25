Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Στρακόσια δεν έκρυψε το όνειρό του, να παίξει με την εθνική Αλβανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Στρακόσια, όπως και ο Σταύρος Πήλιος συμμετέχουν στην προετοιμασία της εθνικής Αλβανίας για δύο σπουδαία ματς. Το πρώτο με την Πολωνία, όπου αν περάσει η Αλβανία θα παίξει στον τελικό με τον νικητή του ζευγαριού Ουκρανία - Σουηδία. Η ομάδα που θα πάρει τις δύο νίκες, θα έχει στα χέρια της κι ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού, Καναδά.

Ο Στρακόσια ασφαλώς κι ονειρεύεται να είναι παρών με την εθνική Αλβανίας στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Αυτό τόνισε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα της FIFA.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στρακόσια:

Ο ημιτελικός εναντίον της Πολωνίας θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα προς την εκπλήρωση του ονείρου σας. Τι περνάει από το μυαλό σας αυτή τη στιγμή;

«Για να πω την αλήθεια, ήμουν ενθουσιασμένος ακόμη και πριν από την προετοιμασία που κάναμε αυτές τις ημέρες, για αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι απλώς ένας ημιτελικός για εμάς, είναι ένας τελικός! Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, καθώς έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία για την Αλβανία και το έθνος στο σύνολό του. Το να παίξουμε για τη χώρα μας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά στην Αμερική όπου ζουν τόσοι πολλοί Αλβανοί, θα ήταν ένα όνειρο όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους εμπλεκόμενους».

Μεταξύ της Πολωνίας, της Σουηδίας και της Ουκρανίας, είστε η μόνη ομάδα στο... δρόμο που θα πρέπει να διαβείται, που δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα σας διευκολύνει ψυχικά το να πάτε ως αουτσάιντερ σε αυτή την μάχη;

«Ναι, είμαστε οι αουτσάιντερ και η ιστορία το αποδεικνύει. Αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Αξίζουμε να είμαστε εδώ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Πολωνία βρίσκεται υψηλότερα στην κατάταξη από εμάς, αλλά θα υπάρξει ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Για εμάς, είναι ένας τελικός, όπως ακριβώς είναι και για αυτούς».

Η Πολωνία διαθέτει έναν ποιοτικό επιθετικό, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και μια ομάδα γεμάτη ταλέντο...

«Είναι μια από τις πιο οργανωμένες ομάδες που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Έχουν παίκτες κορυφαίας ποιότητας: ο Λεβαντόφσκι είναι το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο μυαλό, όπως και ο Πιότρ Ζιελίνσκι, τον οποίο αγαπώ πολύ. Κατά την άποψή μου, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες δεύτερης κατηγορίας, όχι πολύ πίσω από κορυφαίες ομάδες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Είμαστε και εμείς τυχεροί που έχουμε έναν επιθετικό με τεράστιο ταλέντο, τον Αρμάντο Μπρόγια. Αν καταφέρει να παίζει σταθερά, περίπου 30-40 αγώνες τη σεζόν, μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Χρειαζόμαστε παίκτες αυτού του επιπέδου, που μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός αγώνα».

Η συμμετοχή σας στο Euro 2024 έδειξε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον οποιονδήποτε. Τι μάθατε από αυτή την εμπειρία;

«Ήμουν πανευτυχής που είχα την ευκαιρία να παίξω εναντίον τόσο δυνατών ομάδων. Ήθελα να δω πού βρισκόμαστε. Νομίζαμε ότι ίσως δεν θα αντέχαμε, αλλά τελικά ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε πάρει μια νίκη απέναντι στην Κροατία. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, από τις πιο έντονες ατμόσφαιρες που έχω ζήσει στην καριέρα μου».

Ο Σιλβίνιο βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από το 2023. Πώς θα περιέγραφες τα δυνατά του σημεία και σε ποιους τομείς έχετε βελτιωθεί ως ομάδα;

«Μας έμαθε να πιστεύουμε περισσότερο στον εαυτό μας, διατηρώντας παράλληλα τα πόδια μας στη γη. Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα σε κάποια παιχνίδια, αλλά μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση και ώθηση ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ από τότε που ανέλαβε. Έφερε σταθερότητα στην ομάδα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μαζί μέσα στη χρονιά, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερή βάση. Πλέον είμαστε πιο δεμένη ομάδα και ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Όπως πολλοί συμπαίκτες σου, έτσι και εσύ γεννήθηκες στο εξωτερικό. Τι σημαίνει για σένα να εκπροσωπείς τη χώρα σου;

«Είναι τεράστια τιμή. Μεγαλώσαμε με το να σεβόμαστε και να αγαπάμε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Ακόμα κι αν γεννηθείς ή μεγαλώσεις στο εξωτερικό, νιώθεις μια ισχυρή σύνδεση. Είναι μεγάλη τιμή να παίζω για την Αλβανία. Δεν είχα ποτέ αμφιβολίες, παρόλο που θα μπορούσα να παίξω για την Ελλάδα. Οι γονείς μου με έμαθαν να σέβομαι τους πάντες, αλλά και να αγαπώ βαθιά την πατρίδα μου. Είμαι ευγνώμων στην Αλβανία για όσα μου έχει προσφέρει και δεν σκέφτηκα ποτέ να παίξω για άλλη χώρα».

Μπορείς να φανταστείς τι θα συμβεί στα Τίρανα και σε όλη την Αλβανία αν προκριθείτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026;

«Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα είναι. Το EURO ήταν εκπληκτικό, αλλά ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά στη Βόρεια Αμερική, θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα ήταν μια γιορτή για τους Αλβανούς σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι ακόμα, ούτε καν τη φάση των ομίλων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας με την Πολωνία».