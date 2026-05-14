Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Μετά τον Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους «κιτρινόμαυρους» για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην ομάδα.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε να αγωνίζεται στα «κιτρινόμαυρα» για δύο χρόνια ακόμα και πλέον, αν πάνε όλα καλά, θα κλείσει μία εξαετία με την «Ένωση», με τη φανέλα της οποίας έχει πανηγυρίσει ένα νταμπλ κι ένα ακόμη πρωτάθλημα που κατέκτησαν φέτος.

Την εξέλιξη αυτή είχε προαναγγείλει στην ουσία ήδη από τη συνέντευξη Τύπου του χθεσινού αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, όταν είπε πως θα είναι ξανά με την ομάδα, έπειτα από 2-3 εβδομάδες που θα χρειαστεί για να επανέλθει από την επέμβαση.

Τη φετινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς εκείνος πραγματοποίησε 31 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 1.300 αγωνιστικά λεπτά.

Να υπενθυμίσουμε πως εκείνος θα μπει στο χειρουργείο σήμερα στο χειρουργείο για να κάνει μία επέμβαση στο μηνίσκο, ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει στο γόνατό του.