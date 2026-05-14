ΑΕΚ: Συμφωνία με Γκατσίνοβιτς για νέο συμβόλαιο

ΑΕΚ: Συμφωνία με Γκατσίνοβιτς για νέο συμβόλαιο

Ρεπορτάζ:  Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Συμφωνία με Γκατσίνοβιτς για νέο συμβόλαιο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Μετά τον Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους «κιτρινόμαυρους» για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην ομάδα.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε να αγωνίζεται στα «κιτρινόμαυρα» για δύο χρόνια ακόμα και πλέον, αν πάνε όλα καλά, θα κλείσει μία εξαετία με την «Ένωση», με τη φανέλα της οποίας έχει πανηγυρίσει ένα νταμπλ κι ένα ακόμη πρωτάθλημα που κατέκτησαν φέτος.

Την εξέλιξη αυτή είχε προαναγγείλει στην ουσία ήδη από τη συνέντευξη Τύπου του χθεσινού αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, όταν είπε πως θα είναι ξανά με την ομάδα, έπειτα από 2-3 εβδομάδες που θα χρειαστεί για να επανέλθει από την επέμβαση.

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ: Η νοοτροπία της στην Τούμπα δείχνει γιατί είναι άξια πρωταθλήτρια
image

Τη φετινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς εκείνος πραγματοποίησε 31 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 1.300 αγωνιστικά λεπτά.

 

Να υπενθυμίσουμε πως εκείνος θα μπει στο χειρουργείο σήμερα στο χειρουργείο για να κάνει μία επέμβαση στο μηνίσκο, ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει στο γόνατό του.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα