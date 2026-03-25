Λεβαδειακός: Ο Τσάπρας πήγε με γλυκά στην προπόνηση
Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πήγε με γλυκά στην προπόνηση του Λεβαδειακού κι εξέπληξε συμπαίκτες και στελέχη της ομάδας, αφού ούτε τη γιορτή του έχει, ούτε και γενέθλια.
Ο 24χρονος (22/10/01) δεξιός μπακ της ομάδας της Βοιωτίας, όμως, πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2030. Κι όπως είπε και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λεβαδειακός, εμφανίστηκε με γλυκά για να τους κεράσει όλους για την ανανέωση του συμβολαίου του.
Ο Τσάπρας, αναμφίβολα είναι ένας από τους παίκτες που προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον με τη φετινή του παρουσία. Έχει 31 συμμετοχές με 1 γκολ και 9 ασίστ, ενώ συνολικά με τον Λεβαδειακό μετράει 162 παιχνίδια με 13 γκολ και 26 ασίστ.
