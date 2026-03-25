Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε επίσημα την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Λίγες μέρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ του Λεβαδειακού και του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ήρθε και η επίσημη «σφραγίδα» με την ανακοίνωση της ομάδας της Βοιωτίας.

Ο 24χρονος δεξιός οπισθοφύλακας είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και πλέον, με την επέκταση που υπέγραψε, μεγάλωσε η χρονική διάρκεια της δέσμευσής του ενώ ταυτόχρονα είδες και τις αποδοχές του να αυξάνονται.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει φέτος 30 συμμετοχές έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει οκτώ ασίστ σε περισσότερα από 2,5 χιλ. λεπτά, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια της «μηχανής» του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«H ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030.

Αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας μας, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού και αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης, εργατικότητας κι επαγγελματισμού, τα οποία τον έχουν καταστήσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, στη θέση που αγωνίζεται.

Στη φετινή Stoiximan Super League βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας με τις περισσότερες ασίστ (9), ενώ μετράει 162 συμμετοχές με 13 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού.

Τριαντάφυλλε σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες με την ομάδα μας!»