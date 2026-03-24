Κι αν η ΑΕΚ πάει τελικό Conference, πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα; Τι προβλέπει ο κανονισμός

Αναλυτικά τι προβλέπει ο κανονισμός της ΕΠΟ με τις αναβολές, αλλά και το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να πάει στον τελικό του Conference.

Τα Play Offs της SuperLeague, σύμφωνα με το καλεντάρι της διοργανώτριας αρχής, είναι προγραμματισμένα να τελειώσουν στις 17 Μαΐου, με την 6η και τελευταία αγωνιστική που περιλαμβάνει τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται μέχρι τότε να αλλάξουν τα πράγματα... Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το σενάριο αυτό δεν φαίνεται και πολύ πιθανό, αλλά υπάρχει ως ενδεχόμενο. Αρκεί η Ένωση να ζητήσει μία αναβολή, όπως δικαιούται, για τα ματς στο Conference League, είτε για ένα από τα δύο με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την προημιτελική φάση, είτε για κάποιο των ημιτελικών.

Όπως ξεκαθαρίζει ο ΚΑΠ, αν η ΑΕΚ επιθυμεί κάτι τέτοιο, η SuperLeague είναι υποχρεωμένη να δεχθεί το αίτημά της.

Αναλυτικά αναφέρει...

«Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια, ύστερα από έγγραφο αίτημα, η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου που ζητείται:

α) στην περίπτωση που η ομάδα συμμετέχει σε προημιτελική φάση, για τον αγώνα που παρεμβάλλεται χρονικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης της UEFA.

β) Στην περίπτωση που η ομάδα συμμετέχει σε ημιτελική φάση, είτε για τον αγώνα που παρεμβάλλεται χρονικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα της ημιτελικής φάσης της διοργάνωσης της UEFA, είτε του αγώνα που προηγείται του πρώτου αγώνα της ημιτελικής φάσης της διοργάνωσης της UEFA, κατ’ επιλογήν της ομάδας».

Αξίζει να σημειώσουμε πως, σε ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Conference League, που είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου, η Ένωση δεν θα έχει αγώνα 7 μέρες πριν το παιχνίδι αυτό...

«Στην περίπτωση που η ομάδα συμμετέχει στον τελικό διοργάνωσης της UEFA, δεν θα ορίζεται αγώνας τουλάχιστον επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή του τελικού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κανονισμός.

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δείχνει να είναι ενάντια στις αναβολές αυτές, καθώς με τα συνεχόμενα παιχνίδια διατηρείται ο ρυθμός της ομάδας του, με την τακτική αυτή να τον δικαιώνει μέχρι στιγμής.