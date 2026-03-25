Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για ένα ακόμα δύσκολο μεταγραφικό καλοκαίρι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Μία μεταγραφική περίοδος για κάθε ομάδα είναι σημαντική. Όταν αυτή κάνει πρωταθλητισμό και αποτυγχάνει στον μεγάλο της στόχο, όπως ο Παναθηναϊκός, οι αποφάσεις πρέπει να είναι γρήγορες, αλλά και ξεκάθαρες.

Το πρόβλημα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη από το καλοκαίρι του 2016 έως το καλοκαίρι του 2019, δεν είναι τα χρήματα. Κάθε σεζόν το μπάτζετ αυξάνεται, όπως και τα έσοδα από Ευρώπη και πωλήσεις φυσικά και ο Γιάννης Αλαφούζος δεν διστάζει ν' ανάψει το πράσινο φως για ακριβές μεταγραφές. Μία απ' αυτές, για παράδειγμα, είναι ο Πελίστρι. Ο 24χρονος (20/12/01) διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2028. Συνολικά έχει 50 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό. Την τρέχουσα σεζόν, εξαιτίας των τραυματισμών έχει 15 και μάξιμουμ, αν παίξει σε όλα τα παιχνίδια των playoffs θα έχει 21. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, είναι άσφαιρος κι έχει μόνο δύο ασίστ.

Την περασμένη σεζόν οι αριθμοί του ήταν 35 ματς, 4 γκολ και 5 ασίστ.

Ακόμα κι έτσι δεν ξεπέρασε τα 2.000 λεπτά σε χρόνο συμμετοχής κι ασφαλώς δεν έχει αποδώσει ανάλογα με τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πελίστρι είναι κακός παίκτης. Όπως δεν μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο κάποιος για τον Ντέσερς. Ο διεθνής Νιγηριανός φορ ήταν τόσο άτυχος, που δεν μπόρεσε να δώσει τίποτα στον Παναθηναϊκό, πέρα από ένα γκολ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και δύο ακόμα με Βόλο και Athens Kallithea. Ο Ντέσερς κι αυτός λόγω τραυματισμών έχει μόλις 8 συμμετοχές και λιγότερο από 300 λεπτά! Ο φορ που ήρθε για να καλύψει το κενό του Ιωαννίδη.

Αυτοί οι δύο παίκτες, ωστόσο, είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσει η διοίκηση. Για την ακρίβεια, οι άνθρωποι που πληρώνονται από τον Αλαφούζο για να σχεδιάζουν το ρόστερ. Καταρχάς, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο προπονητής. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει χτίσει μία δική του ομάδα. Το ίδιο συνέβη και με τον Ρουί Βιτόρια. Επειδή κατέκτησε τη δεύτερη θέση, η ομάδα τον κράτησε, αλλά φαινόταν να το κάνει με βαριά καρδιά. Ο Πορτογάλος τελικά δεν πρόλαβε την παρέλαση του Οκτωβρίου...

Ο,τι κι αν συμβεί στα playoffs, ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός πάρει περισσότερους βαθμούς από κάθε αντίπαλο κι ας βγει τέταρτος, πρέπει να είναι σίγουρη η διοίκηση ότι θα πορευτεί με τον Μπενίτεθ και θα τον εμπιστευτεί. Αν δεν είναι καλή η εικόνα της ομάδας στα έξι ματς, πάλι πρέπει να αποφασίσει, αν θα συνεχίσει με έναν έμπειρο και με τεράστιο βιογραφικό προπονητή ή θα πάει σε άλλη λύση. Χωρίς να το μετανιώνει.

Το αναφέραμε και σε άλλο blog. Ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται να πάει σε συμβιβασμούς. Πρέπει να πάρει αποφάσεις με απόλυτη συμφωνία των στελεχών του - κι όχι αν δεν πάει κάτι καλά να διαρρέει ότι «δεν τον έφερα εγώ αυτόν τον παίκτη, άλλος τον επέλεξε» - και δύσκολες αποφάσεις.

Ο Πελίστρι θα είναι πρώτος εξτρέμ; Τον πιστεύουμε ή πρέπει να πάρουμε έναν καλύτερο ή έστω ισάξιο; Για τον Ντέσερς το ίδιο. Θα τον έχουμε υγιή του χρόνου και θα δώσει αυτά που μπορεί; Ή να πάρουμε άλλον; Και ποιος θα είναι ο άλλος; Με τι κόστος και συμβόλαιο; Αυτά είναι μερικά ερωτήματα που θα πρέπει ν' απαντήσουν μεταξύ τους τα στελέχη του Παναθηναϊκού.

Αν η ΠΑΕ μπει στη διαδικασία να κρατάει τους παίκτες με βαριά καρδιά ή γιατί κοστίζουν και πως θα τους διώξουν, τότε κινδυνεύει να φέρει μετριότητες να τους πλαισιώσουν.

Εκτός κι αν δεν έχει θέμα να πάει ο Αλαφούζος το μπάτζετ στον Θεό, με τον κίνδυνο της UEFA βέβαια, ειδικά αν παίξει στα προκριματικά του Conference (εφόσον πάρει ο ΟΦΗ το Κύπελλο) και δεν καταφέρει να μπει σε League Phase.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποφασίσει για τον προπονητή και τους παίκτες που πιστεύει ότι θα του κάνουν τη δουλειά. Να φέρουν δηλαδή το πρωτάθλημα. Σε μία μεγάλη ομάδα πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι που δεν φοβούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Ν' αξιολογήσουν σωστά.

Ο Πελίστρι, λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα. Τον κρατάς και στηρίζεσαι και στον Παντελίδη ως εναλλακτική ή πας για άλλον, πολύ καλύτερο; Έναν Τετέ έστω. Πάντα, όπως είπαμε, με τον κίνδυνο ορισμένοι να είναι στενοχωρημένοι για τον χρόνο συμμετοχής. Αλλά γι' αυτό πληρώνεται ακριβά κι ο προπονητής. Για να κρατάει τα αποδυτήρια όπως πρέπει, αποδίδοντας δικαιοσύνη, προς συμφέρον της ομάδας σε τελική ανάλυση.