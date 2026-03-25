Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε ατομικό ο Γεντβάι
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της πρώτης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Superleague, που θα είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ εκτός έδρας σε λίγες μέρες.
Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Τιν Γεντβάι να κάνει ένα θετικό βήμα για την επιστροφή του σταματώντας τις θεραπείες και ξεκινώντας ατομικό πρόγραμμα. Μέρος της προπόνησης έκανε ξανά και ο νεαρός Γιώργος Κυριόπουλος.
Ο Πάλμερ – Μπράουν συνέχισε το πρόγραμμά του. Θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τεττέη, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.
Οι «πράσινοι» ακολούθησαν πρόγραμμα στο γυμναστήριο και στη συνέχεια βγήκαν στο γήπεδο, όπου έκαναν παιχνίδι με μπάλα σε περιορισμένο χώρο.
