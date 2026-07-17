Πάκσι: Βαριά ήττα με τεσσάρα πριν από το πρώτο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό
Προβλημάτισε η Πάκσι και ηττήθηκε με βαρύ σκορ από την Αούστρια, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο ματς στην Ουγγαρία απέναντι στον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League (23/7). Μετά από δυο σερί νίκες, οι Ούγγροι γνώρισαν τη συντριβή με 4-1 σε φιλική αναμέτρηση από την Αούστρια Βιέννης που τιμώρησε τα ανασταλτικά προβλήματα των αντιπάλων της .
Το σκορ για τους Αυστριακούς άνοιξε ο Σάγιτς στο 16΄για το 1-0 του ημιχρόνου, με το β΄μέρος να μετατρέπεται σε φεστιβάλ από γκολ. Στο 52΄συγκεκριμένα ο Φίσερ έγραψε το 2-0, με τους Ούγγρους να μειώνουν προσωρινά σε 2-1 στο 54΄. Μέσα σε δυο λεπτά ωστόσο η Αούστρια καθάρισε την υπόθεση νίκη, αφού με δυο γκολ των Βελς και (65΄) και Χέτβερ (67΄) έφτασε σε μια άνετη επικράτηση.
Σε ένα σκορ που αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα για την Πάκσι, η οποία είδε τον νικηφόρο σερί των φιλικών αγώνων να τερματίζεται απότομα πριν από την επίσκεψη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία.
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