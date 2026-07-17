Ο Ρενάτο Σάντσες δεν έχει θέση στα πλάνα της Παρί για τη νέα σεζόν μετά την επιστροφή του από τον Παναθηναϊκό κι έχει τεθεί προς πώληση από το γαλλικό κλαμπ.

Ο Ρενάτο Σάντσες δεν κατάφερε να πείσει κατά τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκό, με συνέπεια να επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν στις αρχές του καλοκαιριού. Η απόδοσή του στην Ελλάδα βέβαια, όπως ήταν φυσικό δεν ήταν ικανή για να αλλάξει τα πλάνα των Γάλλων σχετικά με την περίπτωσή του και το μέλλον του μοιάζει δυσοίωνο στο Παρίσι.

Όπως αναφέρει άλλωστε ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος μέσος δεν έχει θέση στα πλάνα των Παριζιάνων για την επόμενη σεζόν κι έχει τεθεί προς πώληση από τους Γάλλους. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή μάλιστα φέρεται να είναι ενήμερη για τις προθέσεις της Παρί Σεν Ζερμέν και κλήθηκε πλέον βρει μια λύση για την έξοδο του Πορτογάλου.

Τα τελευταία χρόνια ο Ρενάτο Σάντσες δεν έχει καταφέρει να στεριώσει σε Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, με άκαρπα περάσματα από Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα και Παναθηναϊκό.

Το προηγούμενο καλοκαίρι παραχωρήθηκε δανεικός από τους Παριζιάνους στο τριφύλλι με στόχο να δώσει νέα πνοή στην καριέρα του, αλλά μετά από 24 εμφανίσεις αποχαιρέτησε την Αθήνα.