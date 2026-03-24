Λυσάνδρου: «Συναρπαστικό πρωτάθλημα, η πιο συγκεντρωμένη ομάδα θα πετύχει τον στόχο της»

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, μίλησε μετά το φινάλε της κλήρωσης των Playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena θα ξεκινήσει η πορεία της ΑΕΚ στα φετινά Playoffs της Stoiximan Superleague, όπως προέκυψε από τη σημερινή (24/3) κλήρωση της διοργανώτριας αρχής.

Η Ένωση που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο με 60 βαθμούς, θέλει να «υπερασπιστεί» αυτό το κατόρθωμα και να κατακτήσει τον τίτλο, αρχής γενομένης στις 4-5 Απριλίου απέναντι στους νταμπλούχους Πειραιώτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μηνάς Λυσάνδρου, Αντιπρόεδρος και CEO του «Δικέφαλου» έκανε ορισμένες δηλώσεις μετά το πέρας της διαδικασίας, τονίζοντας πως το πρωτάθλημα είναι συναρπαστικό και η πιο συγκεντρωμένη ομάδα θα καταφέρει να πανηγυρίσει στο τέλος.

«Το πρόγραμμα όπως έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία των playoffs 1-4, πάντα δημιουργεί κάποιες συνθήκες, πάντα δημιουργεί κάποιες ιστορίες μεταξύ μας, αλλά στο τέλος δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και θα έχουμε εξίσου συναρπαστικά playoffs».

Για το ότι υπήρχε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της ΑΕΚ ποια παιχνίδια θα δώσει και λόγω του Conference League:

«Ναι όλα παίζουν τον ρόλο τους. Νομίζω όμως ότι οι συνεχόμενοι αγώνες, ο ρυθμός και η αύρα λειτουργούν περισσότερο θετικά, παρά αρνητικά. Σε μια διαδικιασία λίγων εβδομάδων, η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη θα πετύχει τον στόχο που έχει θέσει».