ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι για τα Playoffs
Το παιχνίδι που ίσως την στέψει πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι έτοιμη να δώσει σήμερα (10/5) η ΑΕΚ, υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena.
Η Ένωση βρίσκεται στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που είναι στην 2η θέση και παίζουν μεταξύ τους και, ανάλογα με το αποτέλεσμα στο «Καραϊσκάκης», μπορεί να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο από την 4η αγωνιστική των Playoffs.
Το ματς θα κάνει σέντρα στις 19:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.
