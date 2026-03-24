ΑΕΚ: Το πρόγραμμα στα PlayΟffs της Super League
Η ΑΕΚ έμαθε το πρόγραμμά της εν όψει των Playoffs της Super League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.
Στην 1η αγωνιστική η Ένωση θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ το πρώτο της εντός έδρας ματς θα είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ στη 2η αγωνιστική.
Οι αναμετρήσεις για την πρώτη «στροφή» του μίνι πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένες για το διήμερο 4-5/4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
- ΑΕΚ Ολυμπιακός
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/CZZSyiI57r— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
