Ο Κώστας Καραπαπάς εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό στην κλήρωση για τα Playoffs της Super League και σχολίασε το δρόμο που έχουν μπροστά τους οι Ερυθρόλευκοι για το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το πρόγραμμά του στα Playoffs της Super League, με τον Αντιπρέδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά να είναι παρών στη διαδικασία της κλήρωσης.

Ο ίδιος μίλησε στους εκπροσώπους Τύπου σχετικά με την αποστολή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη φάση αυτή, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν έχει σημασία το πρόγραμμα από τη στιγμή που οι παίκτες έχουν εμπειρία από τους ομίλους του Champions League.

«Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανένα ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποιός θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους, να πάρουμε το πρωτάθλημα».