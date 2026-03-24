Μετά την κλήρωση των Playoffs της Stoiximan Superleague, η ΑΕΚ έμαθε το φουλ πρόγραμμα της για τον Απρίλιο.

«Καυτός» θα είναι ο Απρίλης για την ΑΕΚ καθώς είναι η μόνη ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη και βρίσκεται στα προημιτελικά του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Μετά την κλήρωση των Playoffs της Stoiximan Superleague, το πρόγραμμα της Ένωσης είναι ιδιαίτερα φορτωμένο για τον ερχόμενο μήνα αφού θα πρέπει να συνδυάσει τα ντέρμπι με τις ευρωπαϊκές της μάχες.

Ας τα δούμε πιο συγκεκριμένα.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 4-5 Απριλίου όπου φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό και λίγες μέρες μετά, στις 9 Απριλίου είναι η πρώτη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στη συνέχεια υπάρχει η διακοπή λόγων των ημερών του Πάσχα και στη συνέχεια θα επανέλθει στη δράση με τη ρεβάνς της Αθήνας κόντρα στον ισπανικό σύλλογο στις 16 Απρίλιου. Τέλος, στο διήμερο 18-19 Απριλίου έχει να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική των Playoffs.

Συνοπτικά το καυτό πρόγραμμα της ΑΕΚ:

4-5 Απριλίου: 1η αγωνιστική των Playoffs (Ολυμπιακός-ΑΕΚ)

6 Απριλίου: 1ος αγώνας προημιτελικών του Conference League (Ράγιο-ΑΕΚ)

16 Απριλίου: 2ος αγώνας προημιτελικών του Conference League (ΑΕΚ-Ράγιο)

18-19 Απριλίου: 2η αγωνιστική των Playoffs (ΑΕΚ-ΠΑΟΚ)