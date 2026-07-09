Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την ΑΕΚ και ανέβασε ένα μήνυμα στα social media αποχαιρετώντας την Ένωση.

Όπως ήταν γνωστό, ο Μάρκο Γκρούγιτς θα αποχωρούσε από την ΑΕΚ καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε με τον 30χρονο Σέρβο χαφ να μένει ελεύθερος πραγματοποιώντας 20 συμμετοχές στον ένα χρόνο που αγωνίστηκε με την Ένωση.

Ο Γκρούγιτς ανέβασε μια φωτογραφία με το τρόπαιο μαζί με τους Λιούμπισιτς, Βίντα, Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς από τη βραδιά της φιέστας και είπε «αντίο» στην Ένωση.

«Δουλεύουμε σκληρά, πιστεύουμε σε κάτι, κάθε διαφορετική μέρα που περνά, αλλά ορισμένες φορές ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Θα μας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι, όταν είναι κατάλληλη η στιγμή… Όπως και να ‘χει, υπήρξαν ορισμένες εκπληκτικές βραδιές στη Νέα Φιλαδέλφεια, είμαι υπερήφανος για τον τίτλο που πήραμε. Ευχαριστώ ΑΕΚ», έγραψε στο μήνυμά του στο Instagram.