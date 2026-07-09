Δείτε από το ΑΕΚ TV πλάνα από την πρωινή προπόνηση της Ένωσης την Πέμπτη στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Άπλεντορν της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται το πρωί της Πέμπτης και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό, με αρκετή μπάλα, ενώ έλαβε χώρα και δίτερμα. Δείτε τα πλάνα του ΑΕΚ TV από την πρωινή προπόνηση της Πέμπτης:

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