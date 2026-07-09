ΑΕΚ: Η δουλειά συνεχίζεται στην Ολλανδία, το δίτερμα της Πέμπτης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε από το ΑΕΚ TV πλάνα από την πρωινή προπόνηση της Ένωσης την Πέμπτη στο Άπελντορν της Ολλανδίας.
Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Άπλεντορν της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται το πρωί της Πέμπτης και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.
Το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό, με αρκετή μπάλα, ενώ έλαβε χώρα και δίτερμα. Δείτε τα πλάνα του ΑΕΚ TV από την πρωινή προπόνηση της Πέμπτης:
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.