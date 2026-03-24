Το πρόγραμμα των Playοffs για τις θέσεις 5-8
Μετά το θρίλερ στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ και κατάφερε στο... παραπέντε να κλειδώσει μία θέση στα playoffs θέσεων 5-8 μαζί με τους Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Άρη.
Η Stoiximan Superleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα για το mini πρωτάθλημα, από το οποίο θα προκύψει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο ενόψει της νέας σεζόν, σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική:
Βόλος-ΟΦΗ
Λεβαδειακός-Άρης
2η αγωνιστική:
Άρης-Βόλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
3η αγωνιστική:
Λεβαδειακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης
4η αγωνιστική:
Άρης-ΟΦΗ
Βόλος-Λεβαδειακός
5η αγωνιστική:
Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
6η αγωνιστική:
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 5-8#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/YFP90J1TOZ— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.