Το πρόγραμμα των Playοffs για τις θέσεις 5-8

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8 θέσεων όπου θα κριθεί το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος.

Μετά το θρίλερ στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ και κατάφερε στο... παραπέντε να κλειδώσει μία θέση στα playoffs θέσεων 5-8 μαζί με τους Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Άρη.

Η Stoiximan Superleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα για το mini πρωτάθλημα, από το οποίο θα προκύψει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο ενόψει της νέας σεζόν, σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική:

Βόλος-ΟΦΗ

Λεβαδειακός-Άρης

2η αγωνιστική:

Άρης-Βόλος

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

3η αγωνιστική:

Λεβαδειακός-Βόλος

ΟΦΗ-Άρης

4η αγωνιστική:

Άρης-ΟΦΗ

Βόλος-Λεβαδειακός

5η αγωνιστική:

Βόλος-Άρης

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

6η αγωνιστική:

Άρης-Λεβαδειακός

ΟΦΗ-Βόλος