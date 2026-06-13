Λεβαδειακός: «Ο Παπαδόπουλος στον ΑΠΟΕΛ παρά τη συμφωνία "κυρίων"»

Ο Λεβαδειακός υποστηρίζει ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος αθέτησε την προφορική συμφωνία.

Ο Λεβαδειακός και ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έληξαν τη συνεργασία τους με τον καλύτερο τρόπο.

Ο έμπειρος τεχνικός επιχείρησε να εξαργυρώσει την εξαιρετική σεζόν με την ομάδα της Βοιωτίας, την οποία οδήγησε στην έκτη θέση, την καλύτερη της ιστορίας της. Οι επαφές με τον Άρη δεν είχαν αίσιο τέλος, φαινόταν ότι μπορεί να μείνει στη Λιβαδειά, αλλά τελικά θα μετακομίσει στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ.

Αυτή η εξέλιξη έχει ενοχλήσει τη διοίκηση και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Λεβαδειακός, υποστηρίζεται ότι ο Παπαδόπουλος αθέτησε τη συμφωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία «κυρίων» με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ.Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα τις διαβεβαιώσεις του κ.Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μάς ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, παρά τη συμφωνία που υπήρχε».